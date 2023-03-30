Tuzla TOKİ Konutları kura çekimi sonuçları! İsim isim liste
"İlk evim" projesinde İstanbul'da Tuzla'ya yapılacak 20 bin 920 konutun kura çekimleri yapıldı. Tuzla Kura Sonuçları 2023 açıklandı. TOKİ Tuzla kura sonuçları nerede? Başvuru yapanlar listelerde isimlerini nasıl arayacak?
TOKİ'nin ‘İlk Evim, İlk İşyerim’ sosyal konut projesi kapsamında İstanbul Tuzla'da inşa edeceği 20 bin 920 konutun hak sahipleri çekilen kura sonucunda belli oldu.
İstanbul için 16 Mart'ta Tuzla ile başlayan kura çekimi 19 Nisan tarihine kadar devam edecek.
Tuzla TOKİ Konutları sorgulama ekranı
TOKİ ev kazananlar kim? Nasıl sorgulanacak?
İlk Evim İlk İş Yerim projesinde Tuzla'da TOKİ'den ev kazananlar e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek.
Toki Istanbul Kura çekimi ne zaman?
İstanbul'da yeni yapılacak 50 bin TOKİ konutu için kura çekimi 16 Mart'ta başladı.
16 – 29 Mart 2023 tarihlerinde Tuzla yapalacak 20 bin 920 için kura çekildi.
30 Mart 2023 bugün Çatalca'da yapılacak 540 konutun kurası çekilecek.
Aynı gün Silivri Selimpala'da 200 konutun çekili yapalacak.
1-19 Nisan 2023 tarihleri arasında ise Arnavutköy, Başakşehir, Esenler'de 28 bin 340 konutun kura çekimi yapılacak.
TOKİ Kura çekilişi www.toki.tv ya da Youtube kanalından canlı izlenebiliyor.