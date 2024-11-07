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Tuzla'da çocuğa şiddet uygulayan şüpheli hakkında tutuklama kararı

Adalet Bakanlığı, İstanbul'da çocuğa şiddet uygulayan şüpheli hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarıldığını açıkladı.

Haber Merkezi
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Tuzla'da çocuğa şiddet uygulayan şüpheli hakkında tutuklama kararı
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İstanbul'un Tuzla ilçesindeki bir alışveriş merkezinin otoparkında oyun oynayan çocuğa şiddet uygulayan A.K, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında geçen ay “kasten yaralama” suçundan tutuklanmıştı. Adalet Bakanlığı'nca yapılan açıklamaya göre, hakkında kamu davası da açılan şüpheli hakkında İstanbul Anadolu 42. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 21 Ekim tarihinde adli kontrol hükümleri uygulanmıştı. Olayla ilgili yeni görüntülerin ortaya çıkması üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca mahkeme kararına itiraz edildi.

Bakanlık, şüpheli hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarıldığını duyurdu.

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