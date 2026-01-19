  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Tuzla'da fabrikada çıkan yangın söndürüldü
Takip Et

Tuzla'da fabrikada çıkan yangın söndürüldü

Tuzla'da çakmak üretilen fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Tuzla'da fabrikada çıkan yangın söndürüldü
Takip Et

Orhanlı Mahallesi Demokrasi Caddesi'nde çakmak üretilen 3 katlı fabrikanın en üst katındaki depolama bölümünde henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Tuzla'nın yanı sıra çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi ile polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri caddeyi ulaşıma kapatarak çevrede güvenlik önlemi aldı.

Fabrikadaki yangın, toplam 42 araç ve 112 personelin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

Fabrikanın metal aksamdan oluşan üst katının tamamen yandığı görüldü.

İspanya'da 2 hızlı tren raydan çıktı: 21 ölü, 100 yaralıİspanya'da 2 hızlı tren raydan çıktı: 21 ölü, 100 yaralıDünya
En ucuz otomatik vitesli otomobiller hangileri? İşte 2 milyon TL altındaki sıfır arabalar...En ucuz otomatik vitesli otomobiller hangileri? İşte 2 milyon TL altındaki sıfır arabalar...Otomotiv
İstanbul Valiliği duyurdu: Ağır taşıtların ve kuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandıİstanbul Valiliği duyurdu: Ağır taşıtların ve kuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandıGündem
En yüksek emekli promosyonu hangi bankada? İşte banka banka güncel tutarlar...En yüksek emekli promosyonu hangi bankada? İşte banka banka güncel tutarlar...Ekonomi

 