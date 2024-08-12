  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Tuzla'da iki işçinin hayatını kaybettiği inşaatın müteahhidi yakalandı
Takip Et

Tuzla'da iki işçinin hayatını kaybettiği inşaatın müteahhidi yakalandı

İstanbul'un Tuzla ilçesinde 2 işçinin göçük altında kalarak hayatını kaybettiği olayla ilgili aranan müteahhit Zeki V. gözaltına alındı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Tuzla'da iki işçinin hayatını kaybettiği inşaatın müteahhidi yakalandı
Takip Et

Tepeören Mahallesi Akbaşak Sokak'taki özel bir firmaya ait kazı çalışması sırasında yaşanan göçükte 2 işçi toprak altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.

Ekipler, 2 işçinin cansız bedenine ulaştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamada, göçüğün sivil vatandaşa ait inşaat sahasında meydan geldiği ve müstakil evin altyapı inşaatı sırasında heyelan oluştuğu belirtildi.

İstanbul İtfaiyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise "Tuzla Tepeören Mahallesi Akbaşak Sokak'ta özel bir firmaya ait kazı çalışması sırasında meydana gelen toprak kayması sonucu 2 işçinin cansız bedeni, AFAD ve itfaiye ekiplerimizce sağlık ekiplerine teslim edildi." ifadesi kullanıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin resen soruşturma başlatıldı.

İnşaatın müteahhidi yakalandı

Olayla ilgili aranan inşaatın müteahhidi Zeki V. gözaltına alındı.

Yunanistan’da yangın: AB Sivil Koruma Mekanizması devreye girdiYunanistan’da yangın: AB Sivil Koruma Mekanizması devreye girdiDünya

 

9 kişiye mezar olan katliam gibi kazada ön rapor çıktı!9 kişiye mezar olan katliam gibi kazada ön rapor çıktı!Gündem

 

 

Gündem
AK Parti, ekim ayında yeni anayasa çalışmalarına başlayacak
AK Parti, ekim ayında yeni anayasa çalışmalarına başlayacak
Bakan Yerlikaya: 1 ölü, 2’si sağ 3 terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Yerlikaya: 1 ölü, 2’si sağ 3 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyinden Silopi'deki servis aracına saldırı: Ölü ve yaralılar var
Irak'ın kuzeyinden Silopi'deki servis aracına saldırı: Ölü ve yaralılar var
Konya'nın Ilgın ilçesinde orman yangını! Ekipler bölgede
Konya'nın Ilgın ilçesinde orman yangını! Ekipler bölgede
Bakan Fidan, Blinken'le görüştü: 'Bölgede artan gerilim endişe verici'
Bakan Fidan, Blinken'le görüştü: 'Bölgede artan gerilim endişe verici'
Ege Denizi'nde deprem
Ege Denizi'nde deprem