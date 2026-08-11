Tuzla'da inşaat alanında göçük meydana geldi: 1 işçi toprak altında kaldı

İstanbul'un Tuzla ilçesine bağlı Tepeören Mahallesi Gülsultan Sokak üzerinde göçük meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, inşaat alanı içerisinde yapılan kanalizasyon kazısı sırasında bir işçi toprak altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Toprak altında kalan işçinin çıkarılması için ekiplerce çalışma başlatıldı. Vücudunun yarısı toprağın dışında olan işçiyi kurtarmaya yönelik çalışmalar sürüyor.