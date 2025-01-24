Tuzla'da servis minibüsü dere yatağına düştü: 1 ölü, 14 yaralı

İstanbul Tuzla’da servis minibüsü şarampole yuvarlandı. Servis Aydınlı Mahallesi Sabiha Gökçen Havalimanı yakınında bulunan dere yatağına yaklaşık 10 metre yükseklikten düştü.

Tuzla'da kontrolden çıkan servis minibüsü kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 14 kişi yaralandı.

Yat şirketine ait servis 10 metre yükseklikten düştü

Kaza, Tuzla Aydınlı Mahallesi'nde sabah saat 08.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan bir yat şirketine ait servis minibüsü, yaklaşık 10 metre yükseklikten dere yatağına düştü. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 14 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Servis aracında sıkışan 5 kişi, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden kurtarıldı. Sağlık ekipleri, yaralıları olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.