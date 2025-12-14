  1. Ekonomim
  3. Tuzla’da tersanede iskele çöktü: 2 işçi yaralandı
Tuzla'da, özel bir tersanede gemi yapımı için kurulan iskelenin çökmesi sonucu yaralanan 2 işçi hastaneye kaldırıldı.

Evliya Çelebi Mahallesi'nde bulunan özel bir şirkete ait tersanedeki iskele henüz bilinmeyen nedenle çöktü.

İskelede çalışan 2 işçi, buradan düşerek yaralandı.

Yaralı işçiler, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekiplerinin kaza yerindeki incelemeleri sürüyor.

