Tuzlu çay tartışmasına İlber Ortaylı da dahil oldu: Amerika'dan öğrenecek değiliz

ABD’li Kimya Profesörü Michelle Francl, "Demlenmiş Çayın Kimyası" adlı kitabının tanıtımı için yaptığı basın açıklamalarında "mükemmel demleme" için çaya tuz atılmasını önerdi. Bu açıklama tartışmaları beraberinde getirirken tartışmaya Rizeliler de katıldı ve Türk çayına sahip çıktı.



Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı da konuyla ilgili görüş bildirdi. Ortaylı, “Amerika’dan çayın nasıl içileceğini öğrenecek değiliz. Amerikalılar çay bilmez, kahve bilmez. Kimya profesörü de olsa fark etmez. Çay keyif gıdasıdır. Ben de severim ve şeker bile atmadan içerim. Tuzlu çay vardır, eskiden beri yapanlar var. Ama şekerli çay kadar zararlıdır. İngilizler çay işini bilir. İngilizlerle çay konuşacak en son kişiler Amerikalılardır" ifadelerini kullandı.