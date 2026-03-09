tv100 canlı yayınında talihsiz kaza
tv100 canlı yayını sırasında Kanadalı bir kameraman, geri geri çekim yaptığı sırada dengesini kaybederek yere düştü.
tv100 muhabiri Canan Altıntaş, Kapıköy Sınır Kapısı’ndan İran’daki hareketliliği aktardığı sırada, bölgedeki uluslararası basın mensuplarından biri talihsiz bir kaza geçirdi.
Türkiye-İran sınırındaki gelişmeleri canlı yayında izleyicilere ulaştıran tv100 ekibi, bir yandan bölgedeki yoğunluğu aktarırken diğer yandan talihsiz bir kazaya tanıklık etti.
Kanadalı bir aileyi görüntülemeye çalışan bir yabancı kameraman, geri geri gittiği sırada dengesini kaybederek yere düştü.
Canlı yayın sırasında arkasında yaşanan kazayı fark eden muhabir Canan Altıntaş, "Bir kameraman maalesef kaza geçirdi, toparlanmaya çalışıyor" sözleriyle aktardı.