  3. tv100 ile yolları ayrılan İsmail Küçükkaya sessizliğini bozdu
tv100 ile “YeniGün” programının sunmak üzere anlaşan İsmail Küçükkaya' ve “Para Manşet” programını sunan Ebru Baki ile kanal yollarını ayırmıştı. tv100'de yayın hayatı çok kısa süren İsmail Küçükkaya sessizliğini bozdu. .

Halk TV’den ayrılmasının ardından tv100’e anlaşan İsmail Küçükkaya ilk programına CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i, daha sonra da CHP Milletvekili Mustafa Balbay’ı konuk etmişti.  İsmail Küçükkaya kanalla ayrılması  Mustafa Balbay’ın tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan getirdiği mesajı paylaşmasının sonrasına denk gelmesi dikkat çekti.

İsmail Küçükkaya işten çıkarılmasına ilişkin hesabından "Denedim. Olmadı. Hayat böyledir. Bazen olmaz. Kimseyi suçlamıyorum. Kendimi de. Herkes iyi niyetliydi.” paylaşımı yaptı.

 

