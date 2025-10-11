tv100 ile yolları ayrılan İsmail Küçükkaya sessizliğini bozdu

Halk TV’den ayrılmasının ardından tv100’e anlaşan İsmail Küçükkaya ilk programına CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i, daha sonra da CHP Milletvekili Mustafa Balbay’ı konuk etmişti. İsmail Küçükkaya kanalla ayrılması Mustafa Balbay’ın tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan getirdiği mesajı paylaşmasının sonrasına denk gelmesi dikkat çekti.

İsmail Küçükkaya işten çıkarılmasına ilişkin hesabından "Denedim. Olmadı. Hayat böyledir. Bazen olmaz. Kimseyi suçlamıyorum. Kendimi de. Herkes iyi niyetliydi.” paylaşımı yaptı.