  3. tv100’de taşlar yerinden oynadı! İsmail Küçükkaya ve Ebru Baki ile yollar ayrıldı
tv100’de taşlar yerinden oynadı! İsmail Küçükkaya ve Ebru Baki ile yollar ayrıldı

Daha geçtiğimiz günlerde tv100 ile anlaşan İsmail Küçükkaya ile kanalın yolları ayrındı. Kanal, ani bir kararla İsmail Küçükkaya ile birlikte Ebru Baki ile de yollarını ayırdı.

 tv100 sabah kuşağında köklü değişiklik yapıldı. “Yenigün” ve “Para Manşet” programlarını yayından kaldırıldı. İsmail Küçükkaya ve Ebru Baki de yapılan değişiklik gereği kanal kodrosundan çıkarıldı.

29 Eylül'de kanalla anlaşan İsmail Küçükkaya'nın tv100'den ayrılışı şaşkınlık yarattı.

tv100’ün “Türkiye’nin haberdeki öncü yüzü” sloganıyla sürdürdüğü yayın politikasında yeni bir döneme giriliyor. Edinilen bilgilere göre, hafta içi her sabah 08.00 - 10.00 saatleri arasında yayınlanan “Yenigün” ve 10.00 - 12.00 saatleri arasında ekrana gelen “Para Manşet” programlarının sona ermesi, kanalın sabah kuşağında köklü bir değişimin habercisi olarak değerlendiriliyor.

