TV8-beIN Sports binasını basan şüpheli tutuklandı

İstanbul Sarıyer’de TV8–beIN Sports binasına oyuncak silahla giren Kemal S., tutuklandı. Eşine hakaret edildiğini iddia eden şüpheli, olay sonrası pişman olmadığını belirtti.

İfadesinde, bir yorumcunun eşine bağırıp hakaret ettiğini duyduğunu söyleyen Kemal S., “Buna sinirlendim. Olay günü güvenlik noktasında eşim görevliydi ve beni içeri almadı. Ben de zorla girdim. Pişman değilim; yerimde kim olsa aynı şeyi yapardı” dedi. Adliyeye sevk edilen Kemal S., çıkarıldığı mahkemece, 'Silahlı tehdit' ve 'İş yeri dokunulmazlığını ihlal' suçlarından tutuklandı.

Ne olmuştu?

Olay, 11 Kasım Pazartesi günü saat 11.30 sıralarında TV8-Beinsport’un Ayazağa Mahallesi’ndeki binasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binaya gelen ve silah gösteren Kemal S., kanaldaki bir yorumcunun güvenlik görevlisi olan eşi Emine S.’ye (40) hakaret ettiğini öne sürdü. Kemal S., yorumcunun özür dilemesini istedi. Olay yerine gelen Sarıyer Devriye Ekipler Amirliği polisleri, Kemal S. ile görüşerek şüpheliyi ikna etti. Kemal S., yaklaşık yarım saat sonra binadan çıkarılarak emniyete götürüldü.