TZOB Başkanı Bayraktar'dan çevre kirliliğine karşı 'milli seferberlik' çağrısı

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, iklim değişikliği, kuraklık ve çevre kirliliğinin su kaynaklarını ciddi anlamda tehdit ettiği uyarısında bulundu. Bayraktar, yağışların azalması ve kirliliğin artmasının hem tarımsal üretimi hem de tüm canlı yaşamını riske attığının altını çizdi. Yapılan bilimsel araştırmalara atıfta bulunan Bayraktar, "Önlem alınmazsa, gelecekte 3 milyardan fazla insan su kıtlığı ile karşı karşıya kalacak" ifadesini kullandı.

"Sanayi atıkları, arıtılmadan ya da yetersiz arıtılarak doğaya salınıyor"

Bayraktar, su stresinin artmasında nüfus artışının da kritik bir rol oynadığını belirterek, kişi başına düşen kullanılabilir su miktarının her yıl azaldığına dikkat çekti. Ülkemizdeki su kaynaklarının insan eliyle hoyratça kirletildiğini vurgulayan Bayraktar, "Sanayi atıkları, arıtılmadan ya da yetersiz arıtılarak doğaya salınıyor. Bu durum, akarsularımızı ve yeraltı sularımızı geri dönüşü zor bir şekilde kirletiyor" dedi.

"Hayvanlar zehirleniyor ve tarım toprakları kirleniyor"

Bayraktar, Mudurnu Çayı'nın zehirli fabrika atıklarıyla kirletilmesinin kendilerini derinden üzdüğünü, olay nedeniyle hayvanların zehirlendiğini ve tarım topraklarının kirlendiğini söyledi. Sakarya Nehri üzerinden denize ulaşan zehirli suların deniz yaşamını da olumsuz etkilediğini hatırlattı.

Olay sonrası gerekli adli ve idari işlemlerin başlatıldığını belirten Bayraktar, bölgeye zehirli atıklarını bırakan firmanın yasal şartları sağlayana kadar kapatıldığını ve başka bir firmaya da idari para cezası uygulandığını bildirdi.

"Kaynakları korumak milli bir mesele"

Bayraktar, kaynakları korumanın milli bir mesele olduğunu vurgulayarak, "Mudurnu Çayı'nda yaşanan bu üzücü olayın bir daha tekrarlanmaması için sorunu kalıcı olarak çözmek zorundayız. Sahip olduğumuz doğal zenginlikleri korumak ve gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakmak istiyorsak çevre sorunlarını öncelikli ve ulusal bir mesele haline getirmemiz gerekiyor" dedi.

Bayraktar, denetimlerin sıkılaştırılmasını, kirletenlere karşı ağır ve caydırıcı yaptırımlar uygulanmasını istedi. Ayrıca, konunun Cumhurbaşkanı'na bir mektupla iletildiğini ve kalıcı yaptırımlar talep edildiğini söyledi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı nezdinde de girişimlerin sürdüğünü belirtti.

Sonuç olarak: Bayraktar, temiz hava, su ve toprak için ulusal çapta seferberlik çağrısı yaparak çevreyi korumanın yaşamı korumak anlamına geldiğini vurguladı.