  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Üç aktif madde içeren bitki koruma ürünlerinin ithalat, imalat ve kullanımı sonlandırılacak
Takip Et

Üç aktif madde içeren bitki koruma ürünlerinin ithalat, imalat ve kullanımı sonlandırılacak

Tarım ve Orman Bakanlığı, "thiophanate methyl", "indoxacarb" ve "phosmet" aktif maddelerini içeren bitki koruma ürünlerinin ithalatlarının 13 Kasım 2026, imalatlarının 18 Aralık 2026 ve kullanımlarının 31 Aralık 2027 tarihleri itibarıyla sonlandırılacağını bildirdi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
Üç aktif madde içeren bitki koruma ürünlerinin ithalat, imalat ve kullanımı sonlandırılacak
Takip Et

Bakanlık Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda konuya ilişkin bilgi verildi.

Bakanlığın, bitki koruma ürünlerinin insan ve çevre sağlığı üzerindeki etkilerini bilimsel gelişmeler ve uluslararası değerlendirmeler doğrultusunda takip ettiği kaydedilen paylaşımda, gerekli durumlarda aktif maddelerin kullanımının kısıtlandığı veya sonlandırıldığı belirtildi.

Paylaşımda, bu kapsamda, "thiophanate methyl", "indoxacarb" ve "phosmet" aktif maddelerinin insan sağlığı ve çevre açısından taşıdığı risklerle Avrupa Birliği'ndeki (AB) onay durumlarının değerlendirildiğine işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu aktif maddeleri içeren bitki koruma ürünlerinin kullanım alanlarında yeterli alternatif ürünlerin ruhsatlı olması da dikkate alınarak ithalat, imalat ve kullanımlarının belirlenen takvim doğrultusunda sonlandırılmasına karar verilmiştir. Buna göre, fiili ithalatları 13 Kasım 2026, imalatları 18 Aralık 2026 ve kullanımları 31 Aralık 2027 tarihleri itibarıyla sonlandırılacaktır."

Giresun'da Tuana Elif Gülüşan Torun'un ölümüne neden olan sürücüye 16 yıl 8 ay hapis cezasıGiresun'da Tuana Elif Gülüşan Torun'un ölümüne neden olan sürücüye 16 yıl 8 ay hapis cezasıGündem
DEM Parti İmralı Heyeti duyurdu: Öcalan'dan 'kurullar çalışmaya başlamalı' çağrısıDEM Parti İmralı Heyeti duyurdu: Öcalan'dan 'kurullar çalışmaya başlamalı' çağrısıGündem