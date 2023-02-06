Üç binden fazla Mehmetçik deprem bölgesine intikal etti

Mİlli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Doğal Afet Timlerinin deprem bölgelerine intikal ettirildiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Milli Savunma Bakanlığı tarafından Hatay, Malatya, Osmaniye, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde arama-kurtarma çalışmaları için Doğal Afet Kurtarma Taburları görevlendirildi.

"Bunların yanı sıra Malatya’da arama-kurtarma çalışmalarına iki binin üzerinde personelle destek sağlayan Türk Silahlı Kuvvetleri, kentte çadır kurma çalışmalarına başladı. Yeteri kadar komando da arama ve kurtarma çalışmaları için Malatya ve Kahramanmaraş’a gönderilirken Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Şanlıurfa ve Diyarbakır’da Mehmetçik tarafından halka sıcak yemek, su ve kumanya dağıtılıyor.

"Öte yandan Kıbrıs’ta görevli Doğal Afet Yardım Takımı da Gaziantep’teki arama-kurtarma çalışmalarına destek olmak için yola çıktı. Deprem bölgesindeki arama-kurtarma çalışmalarına şu an itibarıyla AFAD’dan gelen talepler doğrultusunda 3 binden fazla Mehmetçik katkı sağlıyor."