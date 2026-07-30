Üç CHP'li belediyenin AK Parti'ye geçeceği öne sürüldü: Gözler 14 Ağustos'ta

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Siyasi kulislerde, İstanbul'daki bazı CHP'li belediyelerin AK Parti'ye geçebileceğine yönelik iddialar yeniden konuşulmaya başlandı. İddialarda, Tuzla, Çekmeköy ve Şile belediyeleriyle ilgili görüşmelerin belirli bir aşamaya geldiği öne sürülürken, olası katılımların 14 Ağustos'ta düzenlenecek AK Parti'nin kuruluş yıl dönümü programında kamuoyuna açıklanabileceği ileri sürüldü.

AK Parti'ye katılım iddiaları siyaset gündemini hareketlendirdi

Söz konusu iddialar, muhalefet belediyelerine yönelik yargı süreçleri ve operasyon tartışmalarının yoğunlaştığı bir dönemde ortaya atıldı. Haberde, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ile Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu’nun gözaltına alınmasının CHP’li bazı belediye başkanlarında endişeye yol açtığı öne sürüldü.

AK Parti’ye katılacağı iddia edilen belediye başkanlarının konuya ilişkin basına açıklama yapmadığı, gazetecilerin telefonlarına da yanıt vermediği belirtildi. İddiaların muhataplarından henüz kamuoyuna yansıyan bir yalanlama gelmedi. Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl’ün AK Parti’ye geçiş için onay aldığı öne sürüldü.

AK Parti'ye geçiş iddialarında yeni isimler gündemde

Kulislerde adı geçen isimlerden biri Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl. Barış Yarkadaş'ın haberine göre Bingöl, bir süredir AK Parti’ye geçiş için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayını bekliyordu ve bu onayın geçtiğimiz haftalarda verildiği öne sürüldü.

Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez’in de gelecek ay AK Parti’ye katılmasına kesin gözüyle bakıldığı iddia edildi. Çerkez, 31 Mart yerel seçimlerinde CHP adayı olarak yüzde 49,22 oy oranıyla seçimi kazanmıştı. Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez’in de AK Parti’ye geçeceği iddia edildi.

Şile’de ise Belediye Başkanı Özgür Kabadayı’nın Temmuz 2025’te tutuklanmasının ardından başkan vekili seçilen Sacit Terzi’nin adı geçiyor. Terzi, geçtiğimiz hafta CHP’den istifa ettiğini açıklamıştı. Terzi’nin AK Parti İstanbul İl Başkanlığı ile görüşmeler yürüttüğü ve AK Parti’ye katılım konusunda el sıkıştığı ileri sürüldü.

Gökhan Yüksel'in AK Parti ile temas kurduğu öne sürüldü

Haberde, AK Parti ile temas kurduğu öne sürülen isimler arasında Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in de yer aldığı belirtildi. Yüksel hakkında daha önce hazırlanan iddianamede “belediyeye ait 44 taşınmazın usulsüz olarak kiraya verilmesi” suçlamasının yer aldığı ve 3 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildiği aktarıldı.

Yüksel’in hem devam eden yargılama süreci hem de olası operasyonları bertaraf etmek amacıyla aylar önce AK Parti ile temasa geçtiği iddia edildi. Ancak Kartal için geçişe Erdoğan tarafından onay verilip verilmeyeceğinin henüz netleşmediği kaydedildi. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel için de AK Parti ile temas iddiası gündemde.