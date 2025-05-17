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Üç ilde yeni bölge idare mahkemesi kuruluyor

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda, Antalya, Diyarbakır ve Kayseri’de yeni bölge idare mahkemeleri kurulacak, ayrıca Diyarbakır’da 2. Vergi Mahkemesi faaliyete geçecek.

Haber Merkezi
ANKA
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Üç ilde yeni bölge idare mahkemesi kuruluyor
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Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Antalya, Diyarbakır ve Kayseri illerinde yeni bölge idare mahkemeleri kurulmasına ve bu mahkemelerin yargı çevrelerinin belirlenmesine karar verildi. Karar, 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 2576 sayılı Kanun kapsamında alındı.

Antalya'ya üç ili kapsayan yeni mahkeme

Antalya'da kurulacak bölge idare mahkemesi, Antalya, Burdur ve Isparta illerini kapsayacak. Mahkemede, 8 İdari Dava Dairesi, 1 Vergi Dava Dairesi ile ilgili adli yapılar oluşturulacak.

Diyarbakır'da geniş yetki alanı ve ikinci vergi mahkemesi

Diyarbakır'daki yeni bölge idare mahkemesi ise 8 ili kapsayacak: Diyarbakır, Batman, Elazığ, Mardin, Siirt, Şırnak, Bingöl ve Muş. Mahkeme bünyesinde 11 İdari Dava Dairesi ile 1 Vergi Dava Dairesi kurulacak. Ayrıca şehirde Diyarbakır 2. Vergi Mahkemesi de hayata geçirilecek.

Kayseri'de beş idari dava dairesi

Kayseri Bölge İdare Mahkemesi ise Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Yozgat illerini kapsayacak. 5 İdari Dava Dairesi ve 1 Vergi Dava Dairesi kurulacak.

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