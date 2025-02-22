Üç milletvekili AK Parti’ye geçiyor

AK Parti’nin pazar günü yapılacak kongresinde partiye 3 milletvekili katılması bekleniyor.

İYİ Parti Eski Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Konya Milletvekili Ünal Karaman ile bugün Gelecek Partisi’nden istifa eden Antalya Milletvekili Prof. Dr. Serap Yazıcı Özbudun AK Parti’ye geçiyor.

Ensarioğlu'na CHP’lilerin karşı çıktığı iddia edildi

Sözcü’den Saygı Öztürk’ün haberine göre Ensarioğlu'nun, İYİ Parti'den istifa etmesinin ardından CHP’ye geçmesi bekleniyordu ancak CHP’ye katılmasına parti içerisinde karşı çıkan birkaç milletvekili olduğu ve bu yüzden CHP’ye katılmadığı öğrenildi.

Diyarbakır’da geniş bir çevreye sahip olan, geçmiş dönemlerde devlet bakanlığı görevleri bulunan Ensarioğlu’nun AK Parti’ye geçme kararı yapılan temaslardan sonra kesinleşti.

Ünal Karaman da AK Parti’ye katılacak

Eski milli futbolcu ve Konya Milletvekili Ünal Karaman’da, İYİ Parti’den ayrılmış ve bir süredir bağımsız olarak görev yapıyordu. Karaman’ın AK Parti’ye geçeceği uzun süredir konuşuluyordu, bugün geçişin gerçekleşeceği bildirildi.

Serap Yazıcı Özbudun istifa etti

Gelecek Partisi kurucularından olan Anayasa Profesörü Serap Yazıcı Özbudun ise akşam saatlerinde partisinden istifa etti.

Serap Yazıcı’nın sosyal medya hesabından yayınladığı istifa mesajında “Gördüğüm lüzum üzerine Gelecek Partisi’nden istifa ediyorum” demekle yetindi.

Gelecek Partisi kaynakları, Serap Yazıcı’nın bir süredir AK Partili yetkililerle yakın temasta olduğunu söyledi.

Bugüne kadar yaptığı açıklamalarda ‘Cumhurbaşkanlığı Hükümet’ sistemini en çok eleştiren isimlerin başında olan Serap Yazıcı’nın AK Parti’nin hazırlayacağı anayasa çalışmalarında etkin rol oynayacağı öğrenildi.