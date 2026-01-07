Üç milletvekili AK Parti'ye geçti: Meclis’teki sandalye dağılımı nasıl oldu?

CHP listelerinden Meclis’e giren Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu (eski DEVA Partili), Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır (eksi CHP'li) ve İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin (eski Gelecek Partili) AK Parti’ye katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan üç milletvekiline partisinin grup toplantısında rozetlerini taktı.

Peki, AK Parti’ye katılan üç vekilden sonra Meclis’teki sandalye dağılımı ne oldu?

Yeni Yol Grubu'nun milletvekili sayısı 20'ye, DEVA Partisi'nin milletvekili sayısı da 8'e düşerken, AK Parti'nin milletvekili sayısı ise 275 oldu.

DEVA Partisi Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, eski Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin'in de istifalarının ardından, kritik sınıra gelen Yeni Yol'un bir kez daha Meclis grubundan düşme tehlikesi ile karşı karşıya kaldı.

Meclis’in internet sitesinde yer alan sandalye dağılımı AK Parti’nin henüz güncellenmemiş haliyle şöyle: