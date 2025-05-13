Üç milletvekili hakkındaki dokunulmazlık dosyaları Meclis'te
TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi. Söz konusu dosyalar, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ile TİP Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş'a ait.
Meclis Başkanlığı'na üç milletvekili hakkında üç dokunulmazlık dosyası sunuldu.
Meclis Başkanlığınca, Yasama Dokunulmazlığı'nın Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.
CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ile TİP Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş'ın dosyaları Karma Komisyon'a gönderildi