Üç Türk milletvekiline ulaşılamıyor!

İsrail donanması, Gazze Şeridi'ne uygulanan ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak için yola çıkan, aralarında üç Türk milletvekilinin de bulunduğu gemiye saldırıda bulundu. Milletvekilleriyle iletişimin tamamen kesildiği bildirildi.


İsrail donanması, Gazze Şeridi’ne insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Özgürlük Filosu Koalisyonu’na ait gemilere uluslararası sularda sert müdahalede bulundu.

Saldırıya uğrayan gemilerin yolcuları arasında üç Türk milletvekili de yer alıyordu

Saldırıya uğrayan gemilerin yolcuları arasında Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca ve Gelecek Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün’ün bulunduğu Vicdan gemisi de yer aldı.

Bu gemilerin Gazze’deki kritik ihtiyaç içindeki hastanelere gönderilmek üzere 110 bin dolar değerinde ilaç, solunum cihazı ve besin malzemesi taşıdığı belirtiliyor.

Saldırı Türkiye başta olmak üzere dünya kamuoyunda büyük tepkilere yol açarken yaşananlardan sonra iletişimi kesilen Ün'ün sosyal medya hesaplarında yeni bir gönderi paylaşıldı.

Videolu mesajda şu ifadeler yer aldı:

"Ben Sema Silkin Ün, Türkiye Cumhuriyeti Milletvekiliyim. Eğer bu videoyu izliyorsanız, Gazze'ye yönelik hukuksuz ablukayı kırmak amacıyla çıktığım yolculuk sırasında, yine hukuka aykırı bir şekilde İsrail güçleri tarafından alıkonulmuş olduğum anlamına gelir."

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan açıklama gelmişti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail makamlarına sert tepki göstererek "Bu arkadaşlarımızın kılına zarar gelirse hesabını dünya kamuoyu önünde verecek olan sizlersiniz. Bu arkadaşlarımızın en kısa zamanda ülkemize getirilmesi için çalışmalar başlatılmıştır" dedi.

Kurtulmuş, "Bir kere daha ifade ediyoruz; İsrail, artık bunlar bardağı taşıran damlalardır. Haddinizi bilin, yerinizde oturun ve Türkiye'nin bu şerefli kahraman milletvekillerini en kısa sürede Türkiye'ye iade etmek için işlemlerinizi hızlandırın" diye konuştu.

Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki

Türkiye Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada İsrail'in barışçıl yöntemleri kullanan her türlü çabayı şiddet kullanarak hedef aldığı ve bölgedeki gerilimi tırmandırarak ve kalıcı barış çabalarına zarar verdiği vurgulandı.

Açıklamada, "Gazze’ye uygulanan hukuk ve insanlık dışı ablukayı kırmak amacıyla yola çıkan Özgürlük Filosu’na uluslararası sularda gerçekleştirilen müdahale, soykırımcı Netanyahu hükümeti tarafından yapılmış bir korsanlık eylemidir" denildi.

Aralarında Türk vatandaşlarının ve milletvekillerinin de bulunduğu sivil aktivistlere yönelik saldırının, uluslararası hukuku ağır şekilde ihlal ettiği belirtilen açıklamada şunlar kayda geçirildi:

"İsrail güçlerince alıkonulan vatandaşlarımızın bir an önce serbest bırakılması ve ülkemize getirilmesi için gerekli tüm girişimler başlatılmıştır. Diğer aktivistlerin durumu da ilgili ülkelerle eş güdüm içinde takip edilmektedir."

