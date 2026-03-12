Üç yaşındaki oğlunu alkol masasına oturtan baba serbest bırakıldı: Çocuk devlet korumasına alındı

Emniyet birimleri, küçük bir çocuğun alkol masasına oturtulduğuna dair sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda paylaşımı yapan kişinin B.K. olduğunu tespit edildi.

Üç yaşındaki çocuğun babası olduğu ve paylaşımı yaptığı belirlenen B.K., polis ekiplerince Karabağlar ilçesindeki bir iş yerinde gözaltına alındı.

Polisteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen B.K, çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çocuk devlet korumasında

Mağdur çocuk, görüntüler sonrasında devlet tarafından koruma altına alındı.

Edinilen bilgilere göre şüphelinin; kişisel verilerin kaydedilmesi ve yayınlanması, kişilerin huzur ve sükununu bozma, tehdit, hakaret, kasten yaralama, 6284 sayılı kanuna muhalefet, cinsel taciz, yağma, dolandırıcılık, 6136 sayılı kanuna muhalefet, evden hırsızlık, yalan tanıklık, özel hayatın gizliliğini ihlal, güveni kötüye kullanma ve kötü muamele suçlarından adli sicil kaydının bulunduğu belirlendi.