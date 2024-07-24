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Uçak rötarları turizmi etkiledi mi? Bakan Ersoy cevapladı

AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, son dönemlerde yaşanan uçak rötarlarının turizme etkisine dair gelen soruyu yanıtladı.

Haber Merkezi
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Uçak rötarları turizmi etkiledi mi? Bakan Ersoy cevapladı
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Son zamanlarda uçuşlarda yaşanan rötarların turizme bir yansıması olup olmadığına ilişkin soru üzerine Ersoy, konuyu takip ettiklerini belirtti.

31 Temmuz'da veriler açıklanacak

Bir gazetecinin "Antalya'ya gidecek misiniz?" sorusuna ise Ersoy, "Ben her hafta Antalya'dayım. 31 Temmuz günü bizim 3 aylık rapor açıklamamız var. Orada rakamlarla her konuya değineceğiz." yanıtını verdi.

Bakan Ersoy, Bodrum'daki turizmcilerin yaşadığı sorunlara ilişkin soruyu da "31 Temmuz'da dedim ya, orada her konuya değiniriz. Kesin rakamlarla konuşmak daha gerçekçi olmaz mı? " diye yanıtladı.

Ersoy, bu yıl Yunan adalarının turizmde daha çok ilgi gördüğü iddiasına ilişkin ise "Rakamların hepsi çıksın, kesin rakamlar üzerinden yorumlarımızı yaparız. Düzenli olarak hepsini yapıyoruz zaten." ifadesini kullandı.

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