Uçak seferlerinde rötarlar neden arttı?

Uçak seferlerinde rötarlar arttı, kimi zaman yolcuların bekleme süresi 10 saati aştı.Gecikmenin nedenlerinden biri de hava trafik kontrolörlerinin inisiyatif almadan çalışması.

Önceden bir yardımcı pilot kadar ücret alan hava trafik kontrolörleri maaşlarında düzeltme ve özlük haklarında iyileştirme talep ediyor.

"Yetkisiye sahip ancak bunu yapmak zorunda değiller, bu bir insiyatif"

NTV'den Beyzanur Özer'e konuşan Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası Başkanı Halil ibraim Sunaç, "Karayollarındaki gibi uçaklarımızın da takip etmesi gereken belli rotalar mevcut ve bu rotalar doğrusal değil, burada kontrolörlerimiz kendi sorumluluklarında uçağın daha doğrusal uçuşunu sağlayarak rotayı kısaltma yetkisine sahip ancak bunu yapmak zorunda değiller, bu bir insiyatif örneği." açıklamasında bulundu.

"Bu durum grev ya da iş yavaşlatma niteliğinde değil"

Normalde bir havalimanında saate 40 olabilecek uçuş sayısı, hava trafik kontrolörlerinin inisatifiyle 50-60'a kadar çıkabiliyordu. Şimdi inisitayif alınmayınca, kapasite üstü trafik gecikmeye başladı.

Halil İbraim Sunaç, "Bu durum grev ya da iş yavaşlatma niteliğinde değil. Çünkü biz görevimizi icra etmeye görev tanımımızda yazan ne varsa onu yapmaya devam ediyoruz. Sunduğumuz bazı kolaylıklar, trafiği ciddi anlamda hızlandırabiliyor ve aynı zamanda meydan kapasitelerini fiziksel kapasitenin üstünde çalışabilmesine olanak sağıyordu. Bizim bu inisiyatifi almıyor oluşumuz sadece trafik akışını normal hale getirdi. Bunla beraber şirketlerimiz hala eski kapasiteler üzerinden planlamalar yaptığı için buna bağlı olarak gecikmeler ortaya çıkabiliyor." dedi.

Türkiye’de yaklaşık 2 bin hava kontrolörü çalışıyor. 26 Mayıs'tan itibaren, inisiyatif almadan çalışma sistemi uygulanıyor.

Verilere göre uçak seferlerinde 15 dakikayı aşan gecikme oranı geçen yıla göre iki kat arttı.