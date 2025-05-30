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Uçakta "Bomba" sohbeti panik yarattı: 3 yolcu gözaltında

AJet’in Ankara-Diyarbakır seferini yapacak uçağında “bomba” üzerine yaptıkları konuşma nedeniyle 3 yolcu gözaltına alındı.

Haber Merkezi
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Uçakta "Bomba" sohbeti panik yarattı: 3 yolcu gözaltında
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Alınan bilgilere göre, Ankara Esenboğa Havalimanı’nda saat 08.00’de Diyarbakır’a gitmek üzere kalkışa hazırlanan uçakta, üç yolcunun kendi aralarındaki konuşmada “bomba” kelimesini kullanması üzerine durum kaptan pilota bildirildi. Bunun üzerine pilot, güvenlik prosedürlerini devreye sokarak polise haber verdi.

3 yolcu, polis ekiplerince gözaltına alındı

Uçaktan indirilerek terminale alınan 3 yolcu, polis ekiplerince gözaltına alındı. Polis uçakta ve yolcu bagajlarında detaylı arama yaparken terminale alınan yolculara ikramda bulunuldu.

Aramaların tamamlanmasının ardından AJet'in VF6810 sefer sayılı Ankara-Diyarbakır uçuşu, gecikmeli gerçekleştirildi. Gözaltına alınan 3 kişinin, ifadeleri alındıktan sonra idari para cezası uygulanarak serbest bırakıldığı öğrenildi. Ayrıca AJet, şikayetçi olduğu bu kişileri bir yıl süreyle yasaklı yolcu listesine aldı.

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