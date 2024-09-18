Uçakta kabin memuruna saldırdı! THY’den ‘Dilan Çıtak’ kararı: Kara listeye alındı

Türkücü İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak, Türk Hava Yolları’nın Bodrum’dan İstanbul'a gelen uçağında olay çıkardı.

Kabin memuruna saldırdı, hakaret etti

Olay, Türk Hava Yolları’nın TK2521 sefer sayılı Bodrum-İstanbul uçağında meydana geldi. Uçağın hava sahasına yaklaştığı sırada Dilan Çıtak, kedisini pusetten çıkarıp kucağına aldı. Ancak hostesler, Çıtak'ı iniş sırasında kediyi taşıma çantasına koyması konusunda uyardı. Kabin memurunun uyarısına tepki gösteren Çıtak, bağırmaya başladı ve hakaretler savurdu.

Dilan Çıtak: Gözündeki lensleri oydurtma bana

Ortaya çıkan görüntülerde Dilan Çıtak’ın “Gözündeki lensleri oydurtma bana. Sen kimsin? Bu muamele nedir? Beni delirtme” sözleri dikkat çekti.

Kabin memuru şikayetçi oldu

Olayla ilgili THY kabin memuru, kendisine saldıran ve hakaret yağdıran Dilan Çıtak Tatlıses’ten şikayetçi oldu. Pilotun durumu bildirmesi üzerine uçağın İstanbul Havalimanı'na inişi sonrası Tatlıses, uçaktan polis eşliğinde indirildi.

THY kara listeye aldı

Dilan Çıtak Tatlıses, buradaki ifadesinin ardından havalimanından ayrılırken THY'nin başlatılan hukuki süreci takip edeceği bilgisi edinildi. Öte yandan Çıtak’ın THY tarafından kara listeye alındığı da ortaya çıktı.