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Uçakta rahatsızlanan yolcuya ilk müdahaleyi Bakan Memişoğlu yaptı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İstanbul'a dönüşü sırasında uçakta rahatsızlanan bir yolcuya kabin ekibinin çağrısı üzerine ilk müdahaleyi yaptı.

Haber Merkezi
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Uçakta rahatsızlanan yolcuya ilk müdahaleyi Bakan Memişoğlu yaptı
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Edinilen bilgiye göre, Batman ve Siirt'teki İl Değerlendirme Programları'nın ardından İstanbul'a dönüş yolculuğundaki Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun seyahat ettiği uçakta, bir yolcu rahatsızlandı.

Kabin ekibinin, 'sağlık personeli' çağrısı üzerine Memişoğlu, Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Muhammed Emin Demirkol ve beraberindekilerle hastanın yanına giderek, ilk müdahaleyi yaptı.

Gerçekleştirilen müdahalenin ardından yolcunun sağlık durumunun kontrol altına alındığı öğrenildi.