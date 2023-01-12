Üçlü görüşme açıklaması: Rusya'ya bazı tarih önerilerimiz oldu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afrika turunun son durağı Ruanda'da gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Trablus'taki bir mahkemenin, Türkiye ile Libya arasında imzalanan hidrokarbon anlaşmasının yürütmesini durdurma kararı almasına ilişkin Çavuşoğlu, bu kararın ardından hemen Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile temasa geçtiklerini belirtti.

Söz konusu anlaşmayı 3 Ekim'de Trablus'a yaptığı ziyarette imzaladıklarını anımsatan Çavuşoğlu, "Metin bir ahitname, mutabakat muhtırası. Tıpkı Libya'nın diğer ülkelerle imzaladığı mutabakat muhtıraları gibi, Libya'da meclisten geçmesine gerek yok." dedi.

Çavuşoğlu, "Mahkeme yürütmenin durdurulması kararı almış. Neticede bu bir karar yani nihai hüküm değil. (Libya) Hükümet anlaşmanın arkasında ve gerekli çalışmaları yaptıklarını söylediler. Sonuçta Libya hükümeti ve devleti olarak onlar için de bu işbirliği anlaşması son derece önemli. Bunun (anlaşmanın) arkasında olduklarını ve yakından takip edeceklerini söylediler." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, Afrika ziyaretleri kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Antalya Diplomasi Forumu için davet mektubunu liderlere ve muhataplarına ilettiğini, Türkiye'nin Afrika açılımı politikasıyla tüm Afrika'ya ulaşmaya çalıştığını belirtti.

Afrika ziyareti kapsamında bölgesel konuların da gündeme geldiğini kaydeden Çavuşoğlu, "Ukrayna'da devam eden savaş konusunda Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'nin sarf ettiği çabalarını takdirle karşıladıklarını söylediler. En çok da tahıl anlaşmasının bugüne kadar devam etmesinden dolayı Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanımıza şükranlarını ilettiler." diye konuştu.

Çavuşoğlu, ateşkes, esir takası, iki ülke temsilcilerinin görüşmesi gibi konularda Türkiye'nin yaptığı tüm çalışmalarla ilgili muhataplarına bilgi verdiğini anlattı.

"Üçlü görüşmeyi önümüzdeki süreçte gerçekleştireceğiz"

Çavuşoğlu, Türkiye, Rusya ve Suriye Dışişleri Bakanları arasında gerçekleştirilmesi planlanan görüşmeye ilişkin soruyu yanıtlayarak toplantının gelecek hafta yapılacağı iddiasını yalanladı.

Gelecek haftayla ilgili tarih tekliflerinin programına uymadığını ve yeni tarih teklifleri ilettiklerini kaydeden Çavuşoğlu, "Henüz netleşen bir tarih yok ama bu üçlü görüşmeyi en kısa zamanda gerçekleştireceğiz. Belki şubat ayının başında olabilir. Rusya'ya bazı tarih önerilerimiz de oldu. Gelecek hafta için bazı tarih önerileri yazıldı, çizildi bunlar doğru değil ama üçlü görüşmeyi önümüzdeki süreçte gerçekleştireceğiz, bu da bir gerçek." dedi.