Ücretsiz doğalgaz kararı Resmi Gazete’de

EPDK’nın “Doğal Gaz Tüketimine İlişkin Sistem Kullanım Bedelleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Uygulanmasına” ilişkin belirlediği usul ve esaslar Resmi Gazete’de yayımlandı. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz konuya ilişkin açıklama yaptı. Düzenlemenin ayrıntılarına, usul ve esaslara dair bilgi veren Yılmaz, “Türkiye enerji sektörünün tarihi günler yaşadığını belirterek, “Hep birlikte bir rüyanın gerçekleşmesine şahit oluyoruz. Ancak yolun daha çok başındayız. Yerli doğalgaz sadece tüketicilerimizin yüzünü güldürmekle kalmayacak. Türkiye’nin enerjide bir ticaret merkezi, küresel bir enerji devi olmasının da önünü açacak” dedi.



24 Nisan-31 Mayıs tarihleri arasında geçerli olacak bedelsiz doğalgaz faturası uygulaması ve akabinde 1 Mayıs 2024’e kadar uygulanacak indirim ile ilgili tüketicilerin müsterih olması gerektiğini hatırlatan Yılmaz, uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlerken tüm aboneler için gereken ayrıntıları titizlikle ele aldıklarını vurguladı.



“40 milyar TL vatandaşlarımızın cebinde kalacak”



19,7 milyon doğalgaz abonesini olduğunu belirten Yılmaz, Merkezi sisteme bağlı mesken sayısı 2,8 milyon. Yaklaşık 320 bin de ön ödemeli abonemiz var. Usul ve esasları belirlerken ince eleyip sık dokuduk. Hiçbir abonenin hakkının zayi olmaması için gerekli bütün detayları kapsayan bir düzenleme yaptık. Dağıtım şirketleri de gerekli hassasiyeti ve özeni göstererek vatandaşlarımıza hizmet verecek. Elbette biz de süreci yakından takip edeceğiz. Cumhurbaşkanlığı düzenlemeleri ile sağlanan bedelsiz kullanım ve akabinde uygulanacak indirimle birlikte yaklaşık 40 milyar TL vatandaşlarımızın cebinde kalacak. Milletimize hayırlı olsun” açıklamasını yaptı.