Ücretsiz seyahatlerde yapılan gelir desteğinde oranlar değişti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan "Ücretsiz Seyahat Kapsamında Yapılacak Gelir Desteği Ödemesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yeni düzenleme ile birlikte ücretsiz seyahat kapsamında yapılan gelir desteği yüzde 30 oranında artırıldı.

İstanbul ve Ankara'da şehir içi toplu taşıma hizmeti veren her bir ulaşım aracı için ödenen destek 6 bin 210 TL'den 8 bin 73 TL'ye yükseltilirken, diğer büyükşehir belediyelerinde faaliyet gösteren araçlar için ödeme tutarı 4 bin 658 TL'den 6 bin 55 TL'ye çıkarıldı.

Büyükşehir olmayan illerde ise destek miktarı 3 bin 726 TL'den 4 bin 844 TL seviyesine yükseltildi.

Yönetmeliğin 6. maddesinde yapılan değişiklikle birlikte, şehir içi toplu taşıma hizmeti veren özel denizyolu ulaşım araçlarına ödenen aylık destek de 4 bin 658 TL'den 6 bin 55 TL'ye çıkarıldı.

Yönetmelikte şu ifadelere yer verildi:

"MADDE 1- 6/1/2016 tarihli ve 29585 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Ücretsiz Seyahat Kapsamında Yapılacak Gelir Desteği Ödemesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "4.658" ibaresi "6.055" olarak, (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan "6.210" ibaresi "8.073" olarak, (2) numaralı alt bendinde yer alan "4.658" ibaresi "6.055" olarak, (3) numaralı alt bendinde yer alan "3.726" ibaresi "4.844" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı ile Hazine ve Maliye Bakanı birlikte yürütür."