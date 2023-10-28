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Ücretsiz ulaşım kararı Resmi Gazete'de

Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla, Başkentray, Marmaray, İZBAN ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu için 2 günlük ücretsiz ulaşım kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Haber Merkezi
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Ücretsiz ulaşım kararı Resmi Gazete'de
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Başkentray, Marmaray, İZBAN ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle, bugün ve yarın ücretsiz hizmet verecek.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü kuruluş yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında vatandaşlar, bugün saat 00.00'dan 29 Ekim Pazar günü saat 24.00'e kadar Başkentray, Marmaray, İZBAN ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu seferlerinden ücretsiz faydalanabilecek.

 

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