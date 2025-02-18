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Uçuşlara kar engeli! THY bazı seferleri iptal etti

Türk Hava Yolları (THY), 19 Şubat tarihinde İstanbul Havalimanı'ndan kalkan ve varan bazı seferlerin, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiğini açıkladı.

Haber Merkezi
AA
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Uçuşlara kar engeli! THY bazı seferleri iptal etti
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Türk Hava Yolları'nın (THY) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Değerli yolcularımız, İstanbul'da beklenen şiddetli hava koşulları nedeniyle 19 Şubat 2025'te İstanbul Havalimanı'ndan kalkan ve İstanbul Havalimanı'na varan bazı seferlerimiz iptal edilmiştir. Uçuşunuzun durumunu kontrol etmek ve iade veya yeniden rezervasyon seçenekleriniz hakkında bilgi edinmek için internet sitemiz üzerinden uçuş numaranızı veya rotanızı girerek uçuş durumunuzu takip ediniz." denildi. 

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