'Ucuz kredilerin adı var ama ortada para yok'

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Ticaret Bakanlığının 2024 yılı bütçesi görüşmeleri devam ediyor.

HEDEP Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki, AK Parti iktidarında İsrail ile ticari ilişkilerin artarak devam ettiğini söyledi.

AK Parti'nin iktidara geldiği dönemde İsrail ile 1,41 milyar dolar olan ticaret hacminin 2022 yılında 8 milyar doları aştığını ifade eden Tiryaki, "Bir yandan 'İsrail devlet değil, örgüttür' veya 'terör devleti' diyeceksin diğer taraftan ticaret hacmini arttıracaksın. İsrail'e söylediğiniz sözler konusunda samimi değilsiniz. Bizler İsrail ile ticaretin devam etmesini ve ilişkilerin kesilmemesini istiyoruz. Ayrıca Filistin'in haklarını da savunuyoruz. Ama siz bir ülkeyi terör örgütü olarak ilan ediyorsunuz, sonra da ticaretinizi artırıyorsunuz." diye konuştu.

Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Selim Temurci, Türkiye'nin istihdamı destekleyecek bir büyümeyi sağlayamadığını söyledi.

Ülkenin, barınma ile sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimde ciddi sorunlar yaşadığını ifade eden Temurci, "Asgari ücret adeta ortalama ücret haline gelmiş durumda. Ama şimdi 20 bin liranın altında kira bulunmuyor. Gelirin adil paylaşımı konusunda adım atılması lazım. Türkiye'de 20 yılda olağanüstü güzel şeyler yapıldı. Türkiye'yi tekrar adalet ve demokrasiyle buluşturmamız lazım." dedi.

"Ucuz krediye ulaşmak problem"

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, günümüzde beşeri sermayenin fiziki sermayeden daha önemli hale geldiğini, bu nedenle beşeri sermayenin güçlendirilmesine ilişkin yatırımların arttırılması gerektiğini kaydetti.

Esnafın sorunlarına değinen Bakırlıoğlu, "Bakanlar değişiyor ama esnafın sorunları değişmiyor. Esnafımızın sıkıntıları her geçen gün artıyor. Kiralar çok yüksek. Elektrik ücretlerine çok zam yapıldı. Esnafımızın elektrik maliyetlerinde indirim sağlayacak bir düzenleme yapılması lazım. Esnaf Bağ-Kur primini ödeyemiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bakırlıoğlu, esnafın, sanayicinin krediye ulaşmakta ciddi problem yaşadığını öne sürerek, "Devlet destekli ucuz krediler veriliyor ama buna ulaşmak da problem. Bu kredilerin adı var ama ortada para yok." dedi.

Emeklilere bir defaya mahsus ödenen 5 bin liradan çalışan emeklilerin yararlandırılmadığını anımsatan Bakırlıoğlu, üretime katkısı olan emeklilerin cezalandırıldığını savundu.

"Çıraklık müessesesi piyasaya kazandırılmalı"

İYİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, ithalatın ihracattan daha fazla arttığını belirterek, "Önümüzdeki dönem ithalat tablosunu azaltacaksak doğru bir politika izlememiz lazım. İthalat, ekonomi politikamızın kötü tasarlanmasından artıyor." diye konuştu.

İhracatçının en çok ihtiyaç duyduğu şeyin nitelikli insan gücü olduğunu söyleyen Özlale, çıraklık müessesesinin tekrar piyasaya kazandırılması gerektiğini kaydetti.

Enflasyonla mücadeleye değinen Özlale, "Enflasyonla mücadelede başarılı olmak isteniyorsa üretim zincirinin tekelleşmesini engellememiz lazım. Fahiş fiyatların nedeni budur. Bütün üretim zincirlerine hakim olunduğu için piyasada monopol oluşuyor." dedi.

"Birçok alanda güçlü performans"

MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, Gazze'de tarihin gördüğü en alçak zulmün yaşandığını, bütün dünyanın ise bu insanlık suçunu sadece izlediğini ifade etti.

Salgın ve Rusya-Ukrayna savaşının ticareti daralttığına dikkati çeken Osmanağaoğlu, "Dünyayı etkileyen bu olumsuz şartlara rağmen Türkiye, ekonomi başta olmak üzere birçok alanda güçlü performans sergilemiştir. Büyüme devam etmiş, ihracatta rekorlar kırılmıştır." diye konuştu.

Osmanağaoğlu, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra bölgede iktisadi hayatın adeta durduğuna dikkati çekerek, "Ancak bölgedeki temel mağduriyetlerin giderilmesinden hemen sonra iktisadi düzen tekrar kurulmuş ve bu felaketin ekonomi üzerindeki olumuz etkisi sınırlandırılmıştır." ifadelerini kullandı.

2024 bütçesinin her yönüyle mali disiplini esas alan, yapısal reformları öne çıkaran bir özelliğe sahip olduğunu dile getiren Osmanağaoğlu, enflasyonun düşürülmesiyle ilgili alınan önlemlerin sonuç vermeye başladığını kaydetti.

"Yeşil ve dijital dönüşüm desteğine devam edeceğiz"

AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan da Kovid-19 salgınıyla küresel ekonomide son 75 yılın en büyük şokunun yaşandığını anımsattı.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın da devam ettiğini belirten Erkan, "Küresel piyasalarda yaşanan tüm olumsuz gelişmelere rağmen Türkiye ekonomisi büyümeye devam etmektedir. 2021 yılında yüzde 11,4 oranında büyüyen ülkemiz bu performansını 2022 yılında da devam ettirerek yıllık yüzde 5,5 oranında büyüme oranına ulaşmıştır. Uluslararası kuruluşlar da ülkemiz için 2023 yılı büyüme beklentilerini art arda yukarı yönlü güncellemektedir." dedi.

İhracatta önemli başarılara imza attıklarının altını çizen Erkan, "Önümüzdeki dönemde de ihracatımızın daha iyi seviyelere çıkacağını bekliyoruz. Böylece, dış̧ ticaret açığında yaşanacak gerileme, cari işlemler açığındaki düşüşü de destekleyecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Erkan, önümüzdeki dönemde ihracat ve iş dünyasının önünü açmaya devam edeceklerini, yeşil ve dijital dönüşüm sürecinde ikili, bölgesel ve çok taraflı platformlarda firmalara destek olmayı sürdüreceklerini kaydetti.

Esnaf ve sanatkarın iktisadi ve sosyal yapının temeli olduğunu vurgulayan Erkan, salgın döneminde hibe ve kira desteği sağlandığını, Kahramanmaraş merkezli depremde zarar gören esnaf ve sanatkarın kredi ödemelerinin ertelendiğini, kredi ve kefalet kooperatiflerine gecikmiş̧ borçların faizlerinin silindiğini anımsattı.