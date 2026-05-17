İstanbul'daki yediemin otoparkında milyonluk vurgun iddiası: Soruşturma başlatıldı

İddialara göre yediemin otoparkında satış için bekleyen hacizli araç almak isteyen kişiler, araçları satacağını vadeden otopark yetkilisine milyonlarca lira verdi ancak ne araçlarını ne de paralarını geri alabildi.

Mağdurlar konuştu

Mağdurlardan kimisi 1,5 milyon lira, kimisi ise yaklaşık 3,5 milyon lira civarında para verdiğini iddia etti.

Mağdurlardan biri “Eşten dosttan böyle bir ticaret yapıyor. Arabayı uygun fiyata verdiği için biz de gittik görüştük. Araçların içine bindik, araçları çalıştırdık gördük. Bize güven verdi ‘15 gün içerisinde size bu araçları teslim edeceğim.’ diye bize vaatlerde bulundu. Biz de yaklaşık 3 milyon lira civarı para verdik." iddiasında bulundu.

Teklifi cazip bulan çok sayıda kişinin, ödemeleri kendilerine verilen farklı hesaplara gönderdiği belirtiliyor.

"Hiçbir icraat yok"

Bir başka mağdur ise "Aylar geçti sürekli ‘Ben icra dairesindeyim. Şu işim var hallediyorum yarın olacak bugün olacak.' diyor. Yani hiç olumsuz bir şey söylemiyor ama hiçbir icraat yok.” iddialarını dile getirdi.

Onlarca kişi mağdur olduğunu iddia edip şikayetçi olunca Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlattı.

Otopark sahibi önce tutuklandı sonra serbest bırakıldı. Mağdurlar ise dolandırıcılığın organize olduğunu ileri sürüyor.

Konuyla ilgili NTV'ye açıklamalarda bulunan avukat Yasemin Sağlam "Tespiti mümkün değil aslında miktarların ama 700-800 milyon lira civarında bir dolandırıcılık söz konusu. Bu şahıslar onlarca kişiyi mağdur etmiş dolandırmış durumdadırlar. Haklarında yürütülen onlarca soruşturma ve kovuşturmayı geçen dosyalar da vardır. Haklarında çıkarılan yakalama kararlarına rağmen ifadeleri alınıp serbest bırakılmışlardır." iddialarını dile getirdi.