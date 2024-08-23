Uğur Dündar duyurdu: Reha Muhtar’ın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme
Gazeteci Uğur Dündar, merdivenden düşerek yaralanan ve entübe edilen gazeteci Reha Muhtar’ın hayati tehlikeyi atlattığını açıkladı.
Reha Muhtar, İstanbul’un Bebek semtindeki evinde düşerek yaralandı ve beyin kanaması geçirdiği için entübe edildi. Gazeteci Can Dündar, hastanede tedavisi süren Muhtar’ın son durumunu sosyal medya hesabından paylaştı.
Dündar paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
“Sevgili arkadaşım, meslektaşım Reha Muhtar’dan güzel haberler aldım. Beyin kanaması durmuş ve hayati tehlikeyi atlatmış durumda… Biraz zaman alabilir ama sağlığına kavuşacak. Büyük geçmiş olsun...”
Sevgili arkadaşım, meslektaşım— Uğur Dündar (@ugurdundarsozcu) August 23, 2024
Reha Muhtar'dan güzel haberler aldım. Beyin kanaması durmuş ve hayati tehlikeyi atlatmış durumda...
Biraz zaman alabilir ama sağlığına kavuşacak.
Büyük geçmiş olsun...