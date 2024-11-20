  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Uğur Dündar hakkındaki babalık davasında karar açıklandı
Takip Et

Uğur Dündar hakkındaki babalık davasında karar açıklandı

Gazeteci Uğur Dündar hakkında D.G. isimli bir kişi tarafından açılan "babalık davası"nda karar çıktı. Mahkeme, Dündar'ın D.G.'nin biyolojik babası olmadığı sonucuna vararak davayı reddetti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Uğur Dündar hakkındaki babalık davasında karar açıklandı
Takip Et

Isparta 3.Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Uğur Dündar ile D.G. katılmazken taraf avukatları hazır bulundu. Hakim dosyayı karara bağlayacaklarını belirterek Adli Tıp Kurumu'nun DNA incelemesi yaptığını biyolojik babalık durumuna ilişkin delil bulunmadığını aktardı. Kararını açıklayan mahkeme, "Uğur Dündar'ın D.G.'nin biyolojik babası olmadığı" sonucuna vararak davayı reddetti.

Kararın ardından sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Dündar, "Adli Tıp Kurumu DNA incelemesi, biyolojik babalık iddiasını kesin olarak reddetmişti. Dün de mahkeme kararını verdi ve bu gereksiz davayı reddetti" ifadelerine yer verdi.

"Hukuki mücadelemiz devam edecek"

D.G.'nin avukatları Ahmet Furkan Uludağ ile Ferihan Polat ise karara ilişkin, “Dündar her ne kadar süreç tamamen sona ermiş gibi açıklama yapmış ve bazı gündüz kuşağı programlarında da bu yönde söylemlerde bulunulmuş ise de DNA raporuna yapmış olduğumuz itirazlarımız bakidir. DNA testi ve raporlama aşaması usule uygun yapılmamış ve hatalarla doludur. Bu da bizlere raporun gerçeği yansıtmadığını düşündürmektedir. Bu nedenle dosyayı üst mahkeme olan İstinaf Mahkemesine götüreceğiz. İstinaf Mahkemesi itirazlarımızı değerlendirip bir karar verecektir. Özetle; karşı tarafın ‘gereksiz' olarak tanımladığı ancak müvekkilin hayatına mal olan davada henüz kesin bir karar yoktur. Hukuki mücadelemiz devam etmektedir” dedi.

Kanserin ilacı meğer bu meyvedeymiş. Akademisyenler keşfetti, hem de Türkiye’de yetişiyor!Kanserin ilacı meğer bu meyvedeymiş. Akademisyenler keşfetti, hem de Türkiye’de yetişiyor!Yaşam

 

Biden'ın Danışmanı Hochstein: Lübnan'da ateşkes müzakerelerinde ilerleme kaydedildiBiden'ın Danışmanı Hochstein: Lübnan'da ateşkes müzakerelerinde ilerleme kaydedildiDünya

 

Gündem
Niğde'de otomobil tamirhanesinde yangın çıktı! 3 araç kullanılamaz halde
Niğde'de otomobil tamirhanesinde yangın çıktı! 3 araç kullanılamaz halde
İYİ Parti Grup toplantısında bir kişi uludu! Dervişoğlu’ndan “Ocak dışısın” tepkisi
İYİ Parti Grup toplantısında bir kişi uludu! Dervişoğlu’ndan “Ocak dışısın” tepkisi
Gökçeada ve Bozcaada feribot hatlarında bazı seferler iptal edildi
Gökçeada ve Bozcaada feribot hatlarında bazı seferler iptal edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret eden kişi resmi ilanla aranıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret eden kişi resmi ilanla aranıyor
20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü: Çocukların güvenli geleceği için kapsayıcı adımlar atılmalı
20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü: Çocukların güvenli geleceği için kapsayıcı adımlar atılmalı
Küçükçekmece'de bir binanın kolonları patladı! Bina sakinleri tahliye ediliyor
Küçükçekmece'de bir binanın kolonları patladı! Bina sakinleri tahliye ediliyor