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Uğur Dündar'dan Reha Muhtar'ın son durumuna ilişkin açıklama

Gazeteci Uğur Dündar, Reha Muhtar’ı hastanede ziyaret ettiğini belirterek son durumunu ilişkin açıklamada bulundu.

Haber Merkezi
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Uğur Dündar'dan Reha Muhtar'ın son durumuna ilişkin açıklama
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Gazeteci Uğur Dündar, hastanedeki Reha Muhtar'ı ziyaret etti. Dündar, Muhtar'ın rehabilitasyon için hazırlandığını aktardı.

Televizyoncu Reha Muhtar, 19 Ağustos'ta İstanbul Sarıyer'deki evinde merdivenlerden düşerek ağır yaralandı. Duran kalbi çalıştırılan Muhtar hastaneye kaldırıldı ve yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Doktorlar, pıhtı atması riskine karşı Muhtar'ı iki kez entübe etti. Muhtar daha sonra yavaş yavaş uyandırıldı.

Gazeteci Uğur Dündar, Reha Muhtar’ın son durumu hakkında sosyal medya platformu X’den bir paylaşımda bulundu.

Dündar, yaptığı paylaşımda, “Sevgili arkadaşım Reha Muhtar'ı yattığı hastanede ziyaret ettim. Doktorları süratle iyileştiğini, artık rehabilitasyon aşamasına geçileceğini belirttiler. Meslektaşları ve sevenlerine duyurulur…” ifadelerini kullandı.

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