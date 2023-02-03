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Uğur Dündar'ın kardeşi Gülten Dündar toprağa verildi

Duayen gazeteci Uğur Dündar'ın kardeşi Gülten Dündar, 74 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Haber Merkezi
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Gazeteci Uğur Dündar'ın kardeşi Gülten Dündar vefat etti.

Uğur Dündar, kardeşinin vefatını sosyal medya hesabı üzerinden "Uzun süredir hasta olan kız kardeşim Gülten'i kaybettik. Acımız büyük. Allah rahmet eylesin, mekânı cennet olsun. Dualarını esirgemeyen dostlar sağolsun." ifadesiyle duyurdu.

Uzun süredir hastalık ile mücadele eden Gülten Dündar, Ayşe-Osman Dündar çiftinin en küçük çocuğuydu. İki çocuk annesi Gülten Dündar, Silivrikapı Aile Kabristanı'nda toprağa verildi. 

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