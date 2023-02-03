Uğur Dündar'ın kardeşi Gülten Dündar toprağa verildi
Duayen gazeteci Uğur Dündar'ın kardeşi Gülten Dündar, 74 yaşında hayata gözlerini yumdu.
Gazeteci Uğur Dündar'ın kardeşi Gülten Dündar vefat etti.
Uğur Dündar, kardeşinin vefatını sosyal medya hesabı üzerinden "Uzun süredir hasta olan kız kardeşim Gülten'i kaybettik. Acımız büyük. Allah rahmet eylesin, mekânı cennet olsun. Dualarını esirgemeyen dostlar sağolsun." ifadesiyle duyurdu.
Uzun süredir hastalık ile mücadele eden Gülten Dündar, Ayşe-Osman Dündar çiftinin en küçük çocuğuydu. İki çocuk annesi Gülten Dündar, Silivrikapı Aile Kabristanı'nda toprağa verildi.
Uzun süredir hasta olan kız kardeşim Gülten'i kaybettik.— Uğur Dündar (@ugurdundarsozcu) February 3, 2023
Acımız büyük.
Allah rahmet eylesin, mekânı cennet olsun.
Dualarını esirgemeyen dostlar sağolsun.