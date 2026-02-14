Uğur Gürses: Bazı iktidar çevreleri derin ekonomik kriz için getirilen Şimşek'i yemeye çalışıyor!

Uğur Gürses, sosyal medya paylaşımında iktidar içindeki bazı çevrelerin Şimşek’i hedef aldığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“İktidarın içindeki kimi çevrelerin Bakan Şimşek'i yemeye soyunmaları çok ilginç.

2019'da Yeni Ekonomik Model (YEM) diyerek başladıkları ve faiz indirimleriyle yıkıma götürerek derin krize soktukları halkın geçinme koşulları ile yangın yerine dönen mali piyasa koşullarını kontrol altına alsın diye çağırdıkları Şimşek'e faturayı yükleme çabasına girişmişler şimdi.”

Gürses, 19 Mart sonrası süreci değerlendirerek, ekonomi programının aslında bir istikrar programı değil, “hasar kontrolü” niteliği taşıdığını belirtti:

“Yargının araçsallaştırıldığı 19 Mart sonrasında da ne olduğuna bakarsanız ‘Şimşek programı’ diye bir şey yok; sürekli olarak bir ‘kanamayı kontrol’ programı var. Hala tüm tuşlara basmadıklarını düşünüyor olmalılar.”

İktidarın içindeki kimi çevrelerin Bakan Şimşek'i yemeye soyunmaları çok ilginç.

2019'da Yeni Ekonomik Model (YEM) diyerek başladıkları ve faiz indirimleriyle yıkıma götürerek derin krize soktukları halkın geçinme koşulları ile yangın yerine dönen mali piyasa koşullarını kontrol… — Uğur Gürses 🌞 (@ugurses) February 14, 2026

Gürses neden bu paylaşımı yaptı?

Ekonomist Uğur Gürses'in tepkisi, eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar'ın, sosyal medya paylaşımında 2026 yılı enflasyon hedefindeki revizyona tepki göstermesinin ardından geldi. Tayyar, yaptığı paylaşımda, “Siyasi tartışmalar ve meclisteki düellonun harareti içerisinde yeterli ilgiyi görmedi.

2026 yılı sonunda ortalama yüzde 16 olarak hedeflenen enflasyon oranı, revize edilerek yüzde 15-21 aralığına yükseltildi. Son 3 yılda her şubat ayında revize edilen enflasyon hedeflerindeki sapma, düşündürücüdür.

Her yıl farklı gerekçeyle enflasyon artışını izah eden ekonomi yönetiminin bu kez yastık altındaki altın ve Ramazan ayına gönderme yapması, çok tuhaf. Bu ülkede her yıl mübarek Ramazan yaşanır, sonsuza kadar da idrak edilecektir İnşallah. Toplumun altın tasarrufu da yıllara sarih bildik bir usuldür. Deprem gibi, don/kuraklık gibi olağanüstü değil öngörülebilir bir durumdur.

Mevcut ekonomi yönetiminin üçüncü yılındayız. Bahane üretme evresini geride bıraktığımızı düşünüyorum. Bu saatten sonra her bahane kabak tadı veriyor artık” demişti.

Siyasi tartışmalar ve meclisteki düellonun harareti içerisinde yeterli ilgiyi görmedi.



2026 yılı sonunda ortalama yüzde 16 olarak hedeflenen enflasyon oranı, revize edilerek yüzde 15-21 aralığına yükseltildi.



Son 3 yılda her şubat ayında revize edilen enflasyon hedeflerindeki… — Şamil Tayyar (@samiltayyar27) February 13, 2026

Peki rakamlar ne anlatıyor?

Şimşek öncesi (Haziran 2023)

Enflasyon: Türkiye’de tüketici enflasyonu Mayıs 2023'de piyasa müdahaleleriyle yıllık %63,72 olarak açıklandı.

Faiz Oranı: Merkez Bankası politika faizi, Şimşek göreve gelmeden önceki dönemde düşük tutulmuştu; Mayıs 2023’te politika faizi tek haneli seviyelerdeydi (yaklaşık %8,5).

Döviz Kuru: Göreve gelmeden hemen önce Dolar/TL kuru yaklaşık 19 TL civarındaydı.

Merkez Bankası rezervleri: 2023 başında TCMB’nin brüt rezervleri yaklaşık 98 milyar dolar seviyelerindeydi.

NOT: Bu dönemde kira, eğitim ücretleri ve kur gibi birçok kalemde sabitlemeye gidilmişti. Ayrıca KKM bu dönemde devreye alınmıştı.

Şimşek dönemi (2026 Ocak itibariyle)

Enflasyon: Resmi TÜFE verilerine göre Ocak 2026 itibarıyla yıllık enflasyon %30,6 olarak ölçüldü.

Faiz Oranı: Merkez Bankası politika faizi 2025 ve 2026 başında iniş‑çıkışlar gösterdi; 2026 Ocak toplantısında %37 civarına düşürüldü ve bu, 2023 öncesine göre oldukça yüksek bir seviye olsa da enflasyonun üzerinde kontrol politikası olarak değerlendiriliyor.

Döviz Kuru: Dolar/TL kuru 43 TL civarında hareket ediyor.

Merkez Bankası rezervleri: TCMB toplam rezervleri 2026 Ocak ayında 205 milyar doların üzerine çıktı.