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UKOME'den '8 artı 1 taksi düzenlemesi' ile ilgili karar

İstanbul’da minibüsten taksiye dönüştürülen 8 artı 1 araçların taşımacılık düzenlemesi, UKOME toplantısında oy çokluğuyla reddedildi. Teklif, daha detaylı ele alınması için alt komisyona sevk edildi.

Haber Merkezi
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UKOME'den '8 artı 1 taksi düzenlemesi' ile ilgili karar
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İstanbul Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, minibüsten taksiye dönüştürülen 8 artı 1 araçların taşımacılık düzenlemesi oylandı.

Teklif, oy çokluğuyla reddedildi ve detaylı inceleme için alt komisyona havale edildi. Bu karar, İstanbul’da 8 artı 1 taksilerle hizmet veren sürücüler için belirsizliği devam ettirirken, yeni düzenlemenin bir sonraki UKOME toplantısında tekrar ele alınacağı bildirildi.

UKOME toplantısında, minibüs ve taksi dolmuştan 8+1 taksiye dönüştürülen 1755 araçtan 1038'inin normal taksiye çevrilmesine karar verilmişti.

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