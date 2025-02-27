UKOME'den '8 artı 1 taksi düzenlemesi' ile ilgili karar

İstanbul Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, minibüsten taksiye dönüştürülen 8 artı 1 araçların taşımacılık düzenlemesi oylandı.

Teklif, oy çokluğuyla reddedildi ve detaylı inceleme için alt komisyona havale edildi. Bu karar, İstanbul’da 8 artı 1 taksilerle hizmet veren sürücüler için belirsizliği devam ettirirken, yeni düzenlemenin bir sonraki UKOME toplantısında tekrar ele alınacağı bildirildi.

UKOME toplantısında, minibüs ve taksi dolmuştan 8+1 taksiye dönüştürülen 1755 araçtan 1038'inin normal taksiye çevrilmesine karar verilmişti.