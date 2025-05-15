Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Ankara'ya geldi

Dünyanın gözü İstanbul'da gerçekleşmesi planlanan Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakere sürecine çevrildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek üzere Ankara’ya geldi.

"Rusların sembolik bir heyeti var gibi görünüyor"

Zelenski havalimanındaki açıklamasına Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İstanbul merkezli görüşmeleri organize ettiği için teşekkür ederek başladı. Ukrayna Devlet Başkanı konuşmasına şöyle devam etti:

"Bizim üst düzey bir heyetimiz var, Rusların ise sembolik bir heyeti var gibi görünüyor. Bundan sonra ne yapacağımızı ve Rusların karar alma yetkisine sahip olup olmadıklarını göreceğiz. Erdoğan ile görüşmeden sonra formatı değerlendireceğiz."

Rusya: İstanbul'daki görüşmeler günün ikinci yarısına taşındı

İstanbul müzakerelerine katılacak Rus heyetinin Türkiye’ye ulaştığı bildirildi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İstanbul'daki müzakerelerin Türk tarafının inisiyatifiyle günün ikinci yarısına alındığını belirtti.

ABD Başkanı Trump: Cuma günü İstanbul'a gelebilirim

ABD Başkanı Donald Trump, Doha'da yaptığı bugünkü açıklamasında "Uygun görülmesi halinde Ukrayna-Rusya görüşmeleri için cuma günü İstanbul'a gidebilirim. Ben gitmezsem Putin gelmez dedim haklı çıktım" dedi.

Neler oldu?

Rus, Ukrayna ve ABD heyetleri bugün İstanbul’da bir araya geliyor. ABD tarafından Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Ortadoğu Temsilcisi Steve Witkoff ve Ukrayna Temsilcisi Keith Kellogg ile birlikte geleceği açıklanmıştı.

Trump: Orta Doğu ziyaretimin bir parçası olarak Türkiye'ye de gidebilirim

ABD Başkanı Donald Trump, dün Ukrayna konusunu müzakere etmek amacıyla Türkiye'ye gelebileceğini açıkladı. Trump, yaptığı açıklamada "Türkiye'ye gidebilirim, Putin benim de gelmemi de istiyor. Ben gitmezsem Putin de gitmez o yüzden gidebilirim. Orta Doğu ziyaretimin bir parçası olarak Türkiye'ye de gidebilirim" dedi.

Suudi Arabistan ziyaretinin ardından Katar'a yapacağı ziyaret öncesinde konuşan Trump, yoğun programının "hayat kurtarmak için" Putin ile görüşmesine engel olmayacağını söyledi.

Zelenski: Putin gelmezse Ankara'da kalacağım

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski önceki günlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin katılmazsa yalnızca Ankara’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşeceğini söylemişti.

Trump ve Putin’in görüşmeye katılıp katılmayacağı merak edilirken, Kremlin’den dün yeni bir açıklama geldi.

"Rus heyeti, Ukrayna heyetini İstanbul'da bekleyecek"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, dün Putin'in İstanbul'daki barış müzakereleriyle ilgili açıklamalarının geçerli olduğunu belirterek, "Rus heyeti, Ukrayna heyetini yarın İstanbul'da bekleyecek" dedi.

"Putin gelirse Trump da gelecek"

ABD Başkanı Trump'ın Özel Temsilcisi Kellogg ise önceki günlerde Putin'in İstanbul'a gelmesi durumunda Trump'ın da orada olacağını duyurmuştu. Ateşkes olmadan bir barış müzakeresi yapılamayacağını söyleyen Kellogg, kendilerinin İstanbul'a gitmeye hazır olduklarını belirmişti.

Zelenski: Trump'ı da davet ettik

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de önceki gün Rusya-Ukrayna zirvesine ABD Başkanı Trump'ı da davet ettiklerini ve zirvenin İstanbul'da gerçekleşmesini istediklerini açıklamıştı.