Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Türkiye'ye geldi
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ankara'ya geldi. Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme yapacak.
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile beraberindeki heyeti taşıyan uçak, 21.08'de Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, havalimanında yetkililer tarafından karşılandı.
Zelenskiy'nin, yarın Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüşmesi planlanıyor.
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