Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den, Anıtkabir'e ziyaret

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ankara'daki temasları kapsamında Anıtkabir'i ziyaret etti.

Zelenskiy, beraberindekilerle Misak-ı Milli Kulesi'nin önünden yürüyerek Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi.

Volodimir Zelenskiy, Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulundu.

Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin güncel gelişmeler başta olmak üzere çeşitli konularda temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya gelen Zelenskiy, bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ikili görüşme yapacak. Liderler, çalışma yemeği sonrası ortak basın toplantısı düzenleyecek.

