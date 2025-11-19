Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den, Anıtkabir'e ziyaret

Zelenskiy, beraberindekilerle Misak-ı Milli Kulesi'nin önünden yürüyerek Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi.

Volodimir Zelenskiy, Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulundu.

Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin güncel gelişmeler başta olmak üzere çeşitli konularda temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya gelen Zelenskiy, bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ikili görüşme yapacak. Liderler, çalışma yemeği sonrası ortak basın toplantısı düzenleyecek.