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Ukrayna lideri Zelenski, yarın Ankara'ya geliyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, yarın Ankara’ya gelerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelecek.

Haber Merkezi
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Ukrayna lideri Zelenski, yarın Ankara'ya geliyor
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, 18 Şubat Salı günü Ankara’ya ziyarette bulunacak. Zelenski, bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme yapacak.

İletişim Başkanlığı'ndan açıklama yapıldı

İletişim Başkanlığı'nın açıklamasına göre görüşmelerde, Türkiye-Ukrayna stratejik ortaklık ilişkileri tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, iki ülke arasındaki iş birliğinin daha da güçlendirilmesi maksadıyla atılacak adımlar ele alınacak.

Ziyaret kapsamında ayrıca Ukrayna’daki son gelişmeler ile diğer bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulacağı aktarıldı.

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