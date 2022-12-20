Ukrayna'da bulunan Türk askeri nakliye uçakları geri dönüyor
Ukrayna'ya insani yardım götürdükten sonra savaşın başlamasıyla bu ülkede kalan, Türkiye'ye ait iki A400M askeri nakliye uçağı Türkiye'ye dönüyor.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada uçakların Kayseri'ye doğru hareket ettiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İnsani yardım götürmek ve vatandaşlarımızı tahliye etmek maksadıyla Ukrayna’ya giden ve hava sahasının kapatılması medeniyle Borispol havaalanında kalan 2 adet A400M uçağımız ana üsleri olan Kayseri’ye intikale başlamıştır."
İnsani yardım götürmek ve vatandaşlarımızı tahliye etmek maksadıyla Ukrayna’ya giden ve hava sahasının kapatılması medeniyle Borispol havaalanında kalan 2 adet A400M uçağımız ana üsleri olan Kayseri’ye intikale başlamıştır. pic.twitter.com/9xFj42m3I8— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 20, 2022