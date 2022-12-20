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Ukrayna'da bulunan Türk askeri nakliye uçakları geri dönüyor

Ukrayna'ya insani yardım götürdükten sonra savaşın başlamasıyla bu ülkede kalan, Türkiye'ye ait iki A400M askeri nakliye uçağı Türkiye'ye dönüyor.

Haber Merkezi
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada uçakların Kayseri'ye doğru hareket ettiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İnsani yardım götürmek ve vatandaşlarımızı tahliye etmek maksadıyla Ukrayna’ya giden ve hava sahasının kapatılması medeniyle Borispol havaalanında kalan 2 adet A400M uçağımız ana üsleri olan Kayseri’ye intikale başlamıştır."

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