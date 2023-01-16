Ukrayna'ya giden kuru yük gemisi İstanbul'da karaya oturdu
Tahıl koridoru kapsamında Ukrayna'dan Mersin'e giden kuru yük gemisi İstanbul Boğazı'nda karaya oturdu.
Ukrayna tahıl koridoru kapsamında tahıl taşıyan kuru yük gemisi MKK 1, İstanbul Boğazı'nda karaya oturdu. Boğaz'dan gemi geçişi askıya alınırken geminin kurtarılması için römorkörler yönlendirildi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Ukrayna'dan İstanbul'a seyir halindeyken Umuryeri'nde karaya oturan MKK-1 isimli 142 m boyundaki dökme yük gemisi için... (kurtarma gemileri) ivedilikle olay yerine yönlendirildi" denildi.
Tahıl koridorundaki gemilerin geçişinden sorumlu Müşterek Koordinasyon Merkezi'nde yer alan bilgiye göre Mersin'e gitmek üzere Ukrayna'nın Pivdenniy limanından yola çıkan gemi 13,000 ton bakliyat taşıyor.