Bakan Uraloğlu duyurdu: Türkiye'de bir ilk olan Melodili Yol hayata geçti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Melodili Yol uygulamasını Türkiye’de ilk kez Nallıhan – Beypazarı Devlet Yolu’nda hayata geçirdiklerini bildirdi.

Uygulamanın, yola yerleştirilen işaretlemeler veya oyuklar ile araçların geçişinde ses üretme prensibine dayandığını belirten Bakan Uraloğlu, “Sürücüler, belirli bir hızda seyrederken Mozart’ın Türk Marşı’nı net şekilde duyabiliyor" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Melodili Yol uygulamasının Türkiye’de ilk kez Ankara’nın Nallıhan ilçesinde hayata geçirildiğini belirtti. Uraloğlu, Melodili Yol uygulamasının yol yüzeyine belirli aralıklarla yerleştirilen işaretlemeler veya oyuklar sayesinde araçların geçişi sırasında titreşim ve ses üretme prensibine dayandığını ifade etti.

"Oluşan titreşim ve sesler birleşerek hedeflenen ezginin duyulmasını sağlıyor"

Bakan Uraloğlu, “Bu oyuklar veya işaretlemeler, araçların belirli bir hızla geçtiği takdirde müzikal bir melodi oluşturacak şekilde tasarlanıyor. Yüzeydeki her bir oyuk veya işaretleme, farklı frekansta bir nota verecek şekilde konumlandırılıyor. Sürücü sabit hızla seyrettiğinde, oluşan titreşim ve sesler birleşerek hedeflenen ezginin duyulmasını sağlıyor” dedi.

İlk uygulama Nallıhan'da tamamlandı

Bakan Uraloğlu, Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü (Ankara) sorumluluğundaki Nallıhan – Beypazarı Devlet Yolu’nun 21. kilometresinde yer alan Eymir Köyü mevkiinde uygulamanın tamamlandığını belirtti.

Uygulamanın, Nallıhan Davutoğlan Yaban Hayatı Geliştirme Sahası’nı etkilemeyecek bir mesafede hayata geçirildiğini de belirten Uraloğlu, “12 Mayıs’ta başlattığımız çalışmalar 16 Mayıs 2025 tarihinde sona erdi. Sürücüler, belirli bir hızda seyrederken Mozart’ın Türk Marşı’nı net şekilde duyabiliyor” dedi.

Yeni uygulama Ankara - Eskişehir yolunda başlayacak

Uraloğlu, Melodili Yol uygulamasının ikinci etabı için çalışmaların 17 Mayıs 2025 tarihinde Ankara – Eskişehir Devlet Yolu’nun Sivrihisar çıkışı 37. kilometresinde yer alan Kertek mevkiinde başlatıldığını açıkladı.

Benzer uygulamaların yapıldığı diğer ülkelerde yerleşim yerlerine yakın kesimlerde gürültü nedeniyle şikayetlerin arttığını belirten Bakan Uraloğlu, “Biz bu nedenle uygulamaları yerleşim alanlarından uzakta yapmayı tercih ediyoruz” dedi.

Sabit hız ve yolun fiziksel özellikleri önemli

Uraloğlu, melodili yol sisteminin en iyi sonucu verebilmesi için belirli teknik kriterlerin karşılanması gerektiğini ifade etti.

Uraloğlu, “Melodili yol uygulamasının en iyi sonuca ulaşması için, taşıtların saatte ortalama 100 kilometrelik sabit hızlarda seyredebileceği, yolun düz olduğu, üstyapı bozuklukların olmadığı, pürüzsüz bir kaplamaya sahip yollarda yapılması gerekiyor. Melodili yol uygulamasının, kısa sürede aşınarak özelliğini kaybetmemesi ve melodinin en net şekilde duyulabilmesi için mümkün olduğunca düşük trafik hacmi olan, özellikle ağır taşıt trafiğinin az olduğu yollara yapılması önem arz ediyor" açıklamasında bulundu.

Macaristan'da da melodili yol var

Melodili yol Macaristan’ın Mernye kasabasında M7 karayolu ve Kaposvár şehrini birbirine bağlayan Route 67’de de yer alıyor.

Yolun üzerinden 80 kilometre/saat hızla geçildiği zaman yol ve lastiklerin sürtünmesinden dolayı çıkan melodide ünlü Macar rock grubu Republic’in A 67-es Út isimli şarkısı çalıyor.