Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, FSM Köprüsü'nde incelemelerde bulundu: 80 yıl boyunca kablo değişmeyecek

Bakan Uraloğlu, bakım çalışması süren FSM Köprüsü'nde incelemelerde bulunarak, çalışmalara ilişkin bilgi verdi. FSM Köprüsü'nün günlük ortalama 240 bin araç ile dünyanın en yoğun trafiğini yaşayan İstanbul ulaşımının can damarlarından biri olduğunu belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Hizmete açıldığı 1988 yılından bu yana askı halatlarını ilk kez değiştirerek köprümüzün çok daha güvenli, konforlu ve uzun süreli hizmet vermesini sağlayacağız. Nasıl ki biz insanlar büyüyor, yaşlanıyoruz, insan eliyle yapılan tüm yapılarda olduğu gibi köprüler de yaşlanıyor. Köprülerimizin sağlıklı bir şekilde hizmet vermelerine devam etmesi ve ömürlerini uzatmak için bakımlarını geciktirmeden belirli periyotlarda yapmamız gerekiyor. Köprü tabliyesinin bakımı, asfaltının yenilenmesi, bütün taşıcıyı aksamlarının gözden geçirilmesi ve taşıyıcı askı halatlarının değiştirilmesi gibi birçok farklı bakım türleri var. Bu noktada Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak hayata geçirdiğimiz tüm yatırımlarımızda yapıların güvenliği açısından olası bir risk ile karşı karşıya kalmamak adına bakım çalışmalarının aksatılmamasına büyük özen gösteriyoruz."

"80 yıl boyunca yeni bir kablo değişimine ihtiyaç yok"

Bakan Uraloğlu, 2016 yılında Yavuz Sultan Selim Köprüsü açılana kadar FSM Köprüsü'nün yoğun ağır taşıt trafiğine maruz kaldığını ve bu durumun askı halatlarının yorulma ömrünü kısalttığını anımsattı.

Halat değişimlerinden sonra ağır tonajlı araçlar Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü kullandığı için 80 yıl boyunca yeni bir kablo değişimine ihtiyaç kalmayacağını bildiren Uraloğlu, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bu yatırımların hayata geçmesine çok karşı çıkan oldu ama bugün bu projelerin yapılmadığını düşündüğünüzde ortaya çıkacak yoğunluğu ve aksamaları hayal edebilirsiniz. Bizim siyasetimiz hep eser ve hizmet siyaseti olmuştur. Cumhuriyet'imizin 100. yılında Türkiye Yüzyılı'nın başlangıcında ülkemizin her karış toprağına hizmetlerimizle mührümüzü vuruyoruz. Bu düşüncelerle köprümüzün bakım çalışmalarına başarıyla devam eden Karayolları Genel Müdürlüğü ve yüklenici firma ekiplerimize teşekkür ediyor, başarılarının devamını temenni ediyorum."