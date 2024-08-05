Ulaştırma Bakanı Uraloğlu: Instagram'da istediğimiz sonucu alamadık

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bürokratları, Instagram yetkilileriyle bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme talebi Instagram’dan geldi.

Online ortamda gerçekleşen görüşme saat 13.00’te başladı.

Bakan Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası sosyal medya platformu Instagram yetkilileriyle yapılan görüşmeye ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Uraloğlu, "Tam istediğimiz sonucu almış değiliz, takip ediyoruz, aktif olarak görüşüyoruz. Bugün bir ilerleme olacağını düşünmüyoruz." diye konuştu.

Meta'dan açıklama

Meta Sözcüsü Instagram erişim engeline ilişkin açıklama yaptı.

"Türkiye'de Instagram'a erişimin engellenmesinden dolayı milyonlarca kişi aileleriyle ve arkadaşlarıyla gündelik iletişim kurdukları bir yöntemden mahrum kalırken işletmeler de aynı şekilde müşterilerine ulaşamıyor" ifadelerinin kullanıldığı açıklamada hizmetleri yeniden kullanıma sunmak için ellerinden geleni yapmaya devam edecekleri bildirildi.