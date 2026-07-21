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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Bağdat’ta

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Iraklı mevkidaşı Veheb Selman Muhammed ile başkent Bağdat’ta görüştü.

Haber Merkezi
AA
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Bağdat’ta
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Iraklı mevkidaşı Veheb Selman Muhammed'in görüşmesi Bağdat’taki Başbakanlık Konuk Evi’nde basına kapalı gerçekleştirildi.

Görüşmede iki taraftan da heyetler yer aldı.

Bakan Uraloğlu’nun Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi ve Irak İletişim Bakanı Mustafa Sened ile de görüşmesi bekleniyor.

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